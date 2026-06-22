マッチング型のベビーシッターサービスの一部で、今後「シッター割引券」が使えなくなる可能性がある。子育て支援が叫ばれる中でどうしてこの方針変更が行われたのか。【映像】“マッチング型”業者が求めた緊急署名（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、シッターの性犯罪事件で2022年の調査報道大賞デジタル部門特別賞などを受賞した中野円佳・東京大学多様性包摂共創センター（IncluDE）准教授とともに、そ