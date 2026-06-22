7月の山開きを前に、山梨県は富士山の下山道に新たに設置したシェルターを公開しました。山梨県は、富士山の噴火や落石などの対策として、富士山・吉田口下山道の7合目と8合目近くに2基のシェルターを設置し、22日、報道陣に公開しました。1基あたり約135人が収容できるということです。県は、2031年までに13基のシェルターを設置する予定です。山梨県は、噴火や落石のほかにも大雨や落雷の際の避難場所としても活用できるとして、