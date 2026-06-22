千葉県船橋市で50歳の知人男性の腹を刃物のようなもので刺して殺害したとして、無職の63歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子柚木守容疑者（63）はおととい午後11時からきのう未明の間に、船橋市海神の自宅で知人の節田孝幸さん（50）の腹を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと当時、現場には柚木容疑者の知人女性がいて、この女性が110番通報し駆けつけた警