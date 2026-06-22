【北京共同】中国財政省は22日、航空防衛機器大手ロッキード・マーチンなど46の米企業からの調達を禁止する措置を発表した。米国防総省が中国企業を中国軍と関係ある「軍事企業」のリストに追加指定したことへの対抗措置とみられる。