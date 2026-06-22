アメリカとイランによる戦闘終結に向けた対面協議が21日スイスで始まりました。トランプ大統領の発言にイラン側が反発し、協議の行方は不透明です。バンス副大統領：ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の終結はすでに達成されている。今後の課題は、さらにどのような成果を共に達成できるかだ。アメリカとイランは21日仲介国のカタールとパキスタンを交えた4者協議をスイスで開始しました。イランメディアによると、イラン