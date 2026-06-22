タレントの武田久美子（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。ファン歓喜の報告とともに、大胆な水着ショットを公開し反響が続々寄せられている。【写真】「鼻血出そう」57歳・武田久美子の美谷間あらわな“ハイレグ水着”ショット武田は「皆様に素敵なお知らせがあります」と切り出し、「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」とファンに向けて電撃報告。長年にわたりファンから寄せられていた「もうい