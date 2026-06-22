スイスで開催されているアメリカとイランの協議は難航していて、イランメディアは「合意には至っていない」と報じました。【映像】“イランを再攻撃する”トランプ氏の実際の投稿アメリカ政府高官によりますと、イランとの協議ではホルムズ海峡やレバノン南部での停戦に関する問題が話し合われたほか、核問題についても議論したとしています。協議が実施されている最中、トランプ大統領は21日レバノンの親イラン武装組織のヒ