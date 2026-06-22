大阪地裁変死事案の捜査で訪れた住宅から現金約1千万円を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた大阪府警南堺署の元警部補後藤伸被告（52）＝懲戒免職＝に大阪地裁（水落桃子裁判官）は22日、拘禁刑8月（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。検察側は、金をギャンブルでの借金返済に充てようとしていたと指摘。被告は起訴内容を認め、弁護側は被害金を返還したなどとして執行猶予付き判決を求めていた。起訴状による