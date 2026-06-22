２１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、荒木村重（トータス松本）の人でなしエピソードが描かれ、ネットではトータスが演じた朝ドラ「おちょやん」の父・テルヲを越えたのでは？などの声が上がった。この日の「豊臣兄弟！」では、荒木村重の有岡城での様子が一向に衰えないことに疑問を感じた秀長（仲野太賀）が、村重のもとへ兵糧を送っていたルートを突き止め、そこを排除。そのため有岡城への兵糧がつき始