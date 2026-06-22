東京・北区の小学校の火事で、当時、音楽準備室にあった電気ストーブのコンセントがささったままだったとみられることがわかりました。【映像】ひさしに避難する児童ら19日、北区滝野川にある小学校で火事があり、火元の4階の音楽準備室など200平方メートルほどが焼け、児童ら2人が骨折するなど11人がけがをしました。その後の捜査関係者への取材で、おととい行った実況見分の結果、音楽準備室にあった電気ストーブのコンセ