犬が夢中になるおもちゃの特徴5つ おもちゃ選びで大切なのは、「犬の本能に合っているか」「遊んで気持ちよさや達成感があるか」という視点です。 見た目のかわいさより、その子の本能をどれだけ満たせるかが、夢中になれるかどうかを左右します。まずは、犬が夢中になりやすい特徴を見ていきましょう。 1.噛み心地がいい ほどよい弾力があって、歯が少し沈むような感触のおもちゃには、犬が強く興味を示します。