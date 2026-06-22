新橋駅前にそびえる、サラリーマンの聖地「ニュー新橋ビル」。昭和の面影を色濃く残すこの館内には、昼どきになるとスーツ姿のビジネスマンたちが続々と吸い込まれていく。安くて早いだけでは、生き残れない。味はもちろん、ボリューム、居心地の良さ、そして“また来たくなる理由”を持つ店だけが、このランチ激戦区で長年愛され続けてきた。今回はそんなニュー新橋ビルで、働く大人たちの胃袋と心を支える名店を厳選。創業50年超