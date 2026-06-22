森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。上田綺世の２発、鎌田大地、伊東純也も得点し、４−０の勝利を収めた。試合後には、いつものようにロッカールームをきれいに片づけて、スタジアムを後にする。ホワイトボードには『Muchas GraciaS！ Samurai Blue』と感謝の言葉を記す。モンテレイを州都とするヌエボ・レオン州の知