中学３年生だった２年前。まだまだ線が細く、あまりプレーに力強さがなかったように見えた。しかし、今は違う。強度の高い守備でボールを奪い、攻撃では父親譲りの正確なパスと圧倒的な決定力でチームを勝利に導く。FC東京で10番を背負い、北京五輪でもエースナンバーを背負った梶山陽平を父に持つMF梶山蓮翔（FC東京U-18／２年）が目覚ましいスピードで進化を遂げている。６月20日に行なわれたU-18高円宮杯プレミアリーグEAST