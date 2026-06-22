タレントの中上真亜子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告しました。【写真】中上真亜子が出産した第1子「大変よくがんばりました」中上さんは「急なご報告ですが、先日第一子を出産しましたこの年齢での出産ということもあり、産まれてからのご報告をご理解頂けたら幸いです」とつづり、写真を1枚載せています。生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手が、中上さんとみられる手を優しく握る様子です。続けて