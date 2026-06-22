新ひだか町では北海道内でトップクラスの収穫量を誇るミニトマトの収穫が始まっています。真っ赤に輝く、ミニトマト。新ひだか町の特産「太陽の瞳」です。糖度が高いのが特徴で、町内のビニールハウスではひとつひとつ手作業で収穫されていました。２０２６年は育ちもよく例年並みの量を確保できそうだということです。新ひだか町のミニトマトは道内でトップクラスの収穫量を誇り、全国各地に出荷されます。