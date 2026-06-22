All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「もっと身長が高いように感じる30代男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：市原隼人（171cm） ／49票2位には、市原隼人さんが選ばれました。1987年生まれの市原さんは、2001年の主演映画『リリイ・シュシュのすべて』で俳優デビュー