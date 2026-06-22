中井亜美がZOZOマリンで始球式を行った(C)産経新聞社フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪で銅メダルに輝いた中井亜美が、6月21日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテー楽天戦の始球式に登場した。【動画】「さすがにかわいすぎだろ」ZOZOマリンでの中井亜美の始球式をチェック大好きな「NiziU」の曲に乗せ、背番号「315」で「AMI」と記されたロッテのユニフォーム姿でグラウンドに現れた中井。スタンドのファ