物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月22日〜28日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！1：セブン-イレブンセブン‐イレブンでは、対象のおにぎり2個と対象のドリンクいずれか1本を同時に購入すると、ドリンク1本分の価格がレジにて自動値引き