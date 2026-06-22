フィリピンの東を西北西進している台風7号は、きょう22日（月）9時に非常に強い勢力に発達しました。台風7号は、勢力を保ったまま24日（木）に沖縄の南に達し、その後向きを東寄りにかえ西日本に接近する見込みです。6月に沖縄・奄美地方に台風が接近するのは0.6個が平年値ですが、今年はすでに台風6号が接近しています。きのう21日（日）に東北北部が梅雨入りし、梅雨がないとされる北海道を除いて全国で梅雨に入りました。気象庁