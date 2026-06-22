ウォーキング中に偶然出会った、青白い顔の男の子。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど彼はパニックになっていて、名前を聞いても年を聞いても答えられず......。奈良県在住の60代女性・Hさんの「親切自慢」。＜Hさんからのおたより＞昨年11月。夕食の準備も終わってウォーキングに出かけた時のこと。ちょっと住宅街から離れた田舎道を歩いていると、1人の男の子が青白