「ミッキーマウスデザイン（チャコールグレー）」AOKIは、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス ルームウェア」からディズニーキャラクターをモチーフにしたデザインのメッシュタイプを販売を開始した。新たに販売を開始したタイプは「ミッキーマウス」・「ミッキーマウス＆ミニーマウス」・「ズートピア2」から「ニック・ワイルド＆ジュディ・ホップス」の全3タイプとなる。半袖＋半ズボンのメ