ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、東京都千代田区秋葉原に店舗を構える「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修による「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」と「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味