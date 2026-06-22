ロッテは、アイスクリーム商品の値上げを実施する。食品市場を取り巻く環境においては、人件費、物流費や光熱費の高騰、原料資材の価格が依然として高く推移している。同社としては、これまで品質を維持しながら合理化・効率化によってコストアップを吸収する努力を続けてきたが、これ以上の企業努力によるコストアップの吸収は困難な状況となっている。ついては、やむを得ず市販用アイスクリーム35品について値上げを実施する。［