「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」イメージ不二家は、「ミルキー」風味のドリンクやスイーツを揃えた新業態カフェ「ペコちゃんmilkyタイム」3号店、「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」を福島駅西口パワーシティピボットに7月3日午前10時からオープンする。オープン記念の新商品も7月3日から順次発売する。不二家は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめる新業