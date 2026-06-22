「北海道初掘りポテトチップス 北海道うすしお味」カルビーは、北海道で初掘り（当年度カルビーグループで最初に収穫が始まる地区の北海道産じゃがいも）したばかりのじゃがいもを使った「北海道初掘りポテトチップス 北海道うすしお味／昆布しょうゆ味」を8月3日から北海道のスーパーマーケットやドラッグストア、総合スーパーマーケット「イオン」などで数量限定発売する。また、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシ