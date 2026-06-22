日本時間6月12日に開幕した「FIFAワールドカップ2026」。世界最高峰の戦いが繰り広げられる大会では、選手たちのプレーだけでなく、中継を彩る解説者のコメントに注目が集まることも少なくない。試合の流れを言葉で補い、観戦をより深く楽しませてくれる一方で、その語り口には賛否が分かれることもある。そこで全国の20歳以上60歳以下の男女500人を対象に、「嫌いなサッカー解説者」についてアンケートを取った。【結果一覧】「