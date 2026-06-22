◇W杯北中米大会1次リーグH組ウルグアイ 2―2 カボベルデ（2026年6月21日米マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、ウルグアイ（FIFAランキング18位）とカボベルデ（同63位）は2―2で引き分けた。ウルグアイのGKフェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス）とカボベルデのGKボジニャ（チャベス）はともに1986年6月生まれで、今月40歳になったばかり。W杯史上初の40代