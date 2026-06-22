4児の母で俳優の加藤夏希（40）が21日、自身のXを更新。娘が通っている小学校を変えたいと発言したことを明かした。【写真】息子たちの“警官”コスプレショットを披露した加藤夏希加藤は「大事件が!!娘が小学校変えたいって、となりの区違いの学校に行きたいなーって。その理由が『有名人がいるから』」とフォロワーに報告。「ゆ、有名な親がいるから行ってみたい!!って思われるように頑張ります 決意の夜でした」とそれを聞