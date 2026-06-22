21日に日本テレビで放送された、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦（午後1時）の平均世帯視聴率は、33・2％（関東地区）だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は試合終了時の午後2時55分の37・0％だった。W杯通算1000試合目となった記念すべき一戦で、日本がチュニジアを4−0で破り、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。日本テレビの発表によると、試合放送時間