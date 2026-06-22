各国代表が熱い戦いを繰り広げるサッカー「FIFAワールドカップ2026」。連日眠い目をこすりながらも、早朝から観戦しているサッカーファンも多いことだろう。そしてサッカー観戦といえば選手たちのプレーを臨場感タップリに、わかりやすく解説してくれる「解説者」の存在も欠かせない。そこで全国の20歳以上60歳以下の男女500人を対象に、「好きなサッカー解説者」についてアンケートを取った。【結果一覧】「好きな」サッカー解