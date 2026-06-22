阪神の福島圭音外野手（24）が22日、甲子園球場での指名練習に参加した。福島は前日21日のDeNA戦の2-0の7回、無死から度会の左前打を処理した後、二塁への送球がショートバウンドとなって中野が後逸。打者走者の度会が二塁に到達する送球ミスを犯していた。その後、先発の高橋が蝦名の遊撃への内野安打で無死一、二塁とピンチを背負ったところで出た藤川監督が交代を告げて、左翼には小野寺が入った。“懲罰交代”となった福