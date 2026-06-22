ドジャース・大谷翔平投手（３１）が公私にわたって米メディアの注目を集めている。大谷は１９日（日本時間２０日）に自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が生まれたことを報告。驚異の１０００万人を超えるフォロワーたちなどから祝福メッセージが殺到し、世界的スーパースターに家族が増えたことは各国で瞬時に報道された。グラウンド上ではプレーの一つひとつ、試合中の表情や細かなしぐさにまで視線を向けら