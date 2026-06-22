良い医者や病院に巡り合うためにはどうすればいいか。医師の武井智昭さんは「24時間365日診察を行う病院が増えているが、そうした場所には知識や技術の未熟な"ハズレ"医者が交ざりやすい。便利さだけで選ぶのは危険だ」という――。※本稿は、武井智昭『寿命格差という罠』（日東書院本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／RyanJLane※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／RyanJLane■365日24時間診療クリニッ