1575年、武田勝頼は織田・徳川連合軍と長篠の戦いを行い、敗戦する。歴史学者の渡邊大門氏は「小説や映画で描かれるような戦いが行われたかは非常に疑わしい。そもそもこの戦いの実像を示す一次史料は極端に乏しい」という――。（第3回）※本稿は、渡邊大門『信長包囲網の真相』（星海社新書）の一部を再編集したものです。「長篠合戦図屏風」の一部（写真＝徳川美術館蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）■「三段撃ち」も「騎馬軍