ロッテは22日、、12月下旬に開催予定の「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に出場するマリーンズジュニアチーム（小学6年生対象）の選考会応募受付を、6月22日15時00分より開始することになったと発表した。2014年4月2日〜2015年4月1日生まれの小学6年生を対象に、応募期間は6月22日15時00分〜7月6日15時00分まで。一次選考会は7月21日、22日、23日に実施予定。選考会ではボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守