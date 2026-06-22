ファミリーマートは6月23日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。1個買うと、1個もらえる○全97品をラインアップ6月23日〜7月13日までの期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。今回は、気温が上昇するこれからの季節の毎日の暮らしにうれしい全96品の商品を用意