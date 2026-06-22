デビュー28年目にして初主演を務め、“奇跡の主人公”と呼ばれた俳優の故パン・ヨンジンさんが、この世を去ってから11年が経った。パン・ヨンジンさんは2015年6月22日、京畿（キョンギ）道高陽（コヤン）市にある自宅の庭に駐車していた車の中で亡くなっているのが発見された。享年57歳だった。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優生前、パン・ヨンジンさんが知人に送ったメッセージには、「人生はむなし