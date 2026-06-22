ボーイズグループ&TEAMのJOが初主演を務める映画『ワンダンス』が、来る11月27日に公開される。ダンサーからも熱く支持されたほか、2025年にテレビアニメも放送され話題を呼んだ、単行本累計発行部数110万部突破『月刊アフタヌーン』（講談社）に連載中の珈琲による漫画『ワンダンス』の実写映画が、11月27日に全国公開が決定した。【写真】「メロいです」JO、“肩幅広すぎ”な彼氏風SHOT同作は、吃音症が原因で目立つことが苦