スキマスイッチが、初の単独来韓公演を成功裏に終えた。スキマスイッチは6月20日・21日の2日間、ソウル・YES24ワンダーロックホールで初の単独来韓コンサート「SUKIMASWITCH "POPMAN'S WORLD 2026 in Seoul"」を開催し、韓国のファンと特別な時間を過ごした。【写真】“日本攻略”に積極的なK-POPグループが増加しているワケ今回の公演は、スキマスイッチにとって初の韓国単独コンサートだ。昨年出演した音楽フェスティバル「WONDE