韓流スター夫婦の“家族の時間”が、相次いで話題になっている。一方は、今も第一線で活躍するヒョンビン＆ソン・イェジン夫婦。もう一方は、長く表舞台から距離を置く“ヨン様”ことペ・ヨンジュン＆パク・スジン夫婦だ。【画像】白髪まじりのペ・ヨンジュンと妻立ち位置は大きく違う。だが、今回注目されたのはいずれも作品ではなく、夫婦として、親として過ごす自然な姿だった。『愛の不時着』夫婦は今も甘いソン・イェジンは6