【モデルプレス＝2026/06/22】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が6月21日、二宮和也率いるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」の動画に出演。休養中の食事事情を明かした。【写真】復帰のtimeleszメン、“7〜8kg減”復帰後の姿◆菊池風磨、6月1日より活動を再開4月22日、菊池はSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することを発表。ライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2