寿司チェーン はま寿司は、「はま寿司の九州うまかねた祭り」を6月23日から全国の675店舗で開催する。「九州産 生さば」と「九州産 あじのたたき大葉つつみ」を100円(税込110円)で提供するほか、「鹿児島県産 炭焼き鰹(かつお)たたき」や「鹿児島県産 そでいか」など、九州産のネタを使用した寿司をラインアップする。フェアメニュー一覧は以下の通り。【「はま寿司の九州うまかねた祭り」のメニュー画像はこちら】【一貫100円(税