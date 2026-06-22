男と女では「カッコいい」の定義も違うもの。特に男性が大事にする「男のカッコよさ」が女性に理解されないことも多いようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女の子を困惑させる『オレってカッコいいだろ』自慢」をご紹介します。【１】クラスで一番身長が高い「極端に小さくなければ、別にそこまで身長は重視しない」（１０代女性）など、男性ほど身長に重きを置かない女性は多いようです。