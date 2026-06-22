【ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION】 予約受付期間：～8月16日23時まで 12月 発送予定 価格：19,800円 バンダイは、なりきり玩具「ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は12月を予定し、価格は19,800円。 本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィ