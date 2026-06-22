自然災害対応訓練提供：岡山市消防局 岡山市消防局は、「自然災害支援アドバイザー制度」を導入して初めてとなる自然災害対応訓練を7月2日に行います。 「自然災害支援アドバイザー」は、大規模な地震や土砂災害が発生した際、現場に入り、消防局に対してリアルタイムでの状況評価や活動リスクなどについて助言を行います。 岡山市は2026年4月1日、この「自然災害支援アドバイザー制度」を県内で初めて