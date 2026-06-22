【DX角獣エンカク＆オメガホーンセット】 7月25日 発売予定 価格：8,580円 バンダイは、特撮ドラマ「PROJECT R.E.D.」の第2弾となる新番組「角醒ハンター オメガホーン」怪獣フィギュアとなりきりアイテムのセット「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」を7月25日に発売する。価格は8,580円。 本製品は7月26日9時30分からテレビ朝日系にて放送予定の