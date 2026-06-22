佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「台風7号」台風7号は22日午前9時時点で非常に強い勢力となり、フィリピンの東を西よりに進んでいます。27日（土）にかけて沖縄県に接近する予想です。25日（木）以降は勢力を弱めるものの、九州付近に停滞する梅雨前線を刺激して、福岡県や佐賀県でも大雨の可能性があります。最新の気象情報に注意してください。「天気の予想」22日（