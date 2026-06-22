◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島・芝１８００メートル）叩き２走目のバドリナート（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父コントレイル）に期待する。前走の京都新聞杯は約５か月ぶりの実戦で１１着。松永幹調教師は、レース前から「いくらか休み明け感がある。使って良くなりそう」と指摘していたが、好位追走から直線半ばで脚が上がったところを見れば、やはり久々が影響したのだろう。この中間は、２週連