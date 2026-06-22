あなたは読めますか？突然ですが、「詭弁」という漢字読めますか？議論の場や、相手の言動を批判するシーンなどで耳にすることが多い言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「きべん」でした！詭弁は、一見すると筋が通っているようで、実は理屈に合わない、こじつけの議論を意味します。「詭」という字は「あざむく」「いつわる」を指し、相手をまどわせるための正しくない論理を振りかざす際に使われます。具体